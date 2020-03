Emergenza Coronavirus, personale di Chivasso bloccato in Pronto Soccorso da 12 ore. Lo denuncia il Nursind, il sindacato di categoria dei medici e degli infermieri.

“Il personale non è carne da macello, pronti a denunciare alle autorità competenti”, scrive la nota a firma di Giuseppe Summa.

“Anche se è una situazione di emergenza, gli infermieri, i medici e i restanti operatori operatori sanitari non sono carne da macello, ma cittadini con diritti costituzionali anche loro – denuncia il Nursind -. Non si possono derogare sempre i diritti giocando sul buonsenso. Chiedo ai dirigenti e la politica dov’era il loro buonsenso quando denunciavamo che in alcune realtà c’erano solo due infermieri ad assistere 40 pazienti! Dov’è oggi il loro buonsenso che continuano a non assumere? Non permetteremo che i nostri colleghi restino in ospedale come sta accadendo ad esempio a Tortona. Hanno famiglia e figli….sono essere umani anche loro e non possono reggere tante ore. Scriveremo alla Procura e all’ ispettorato e se ciò non dovesse bastare chiederemo l’intervento anche a Roma. Infine l’Assessore Icardi avrebbe dichiarato di non aver ricevuto richieste di assunzioni straordinarie dai Direttori Generali, scaricando loro la responsabilità. Se ciò fosse confermato, denunceremo le aziende per interruzione di pubblico servizio”.

