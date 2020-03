Emergenza Coronavirus a Chivasso, il sindaco Castello aspetta notizie dall’ospedale. Intanto, è stato aperto il Coc, Centro operativo comunale di Protezione Civile.

E’ il comunicato diffuso pochi minuti fa da Palazzo Santa Chiara, con il quale si danno disposizioni anche su aperture e chiusure degli uffici comunali.

Ecco il testo: “In riferimento all’evoluzione della situazione legata alla diffusione del Coronavirus, il Sindaco di Chivasso Claudio Castello è al corrente della situazione di criticità che ha coinvolto il Pronto Soccorso e l’Ospedale cittadino e resta in attesa di comunicazioni ufficiali in proposito da parte degli organi preposti.

Nell’ambito della catena di comando e tenuto conto di quanto indicato nel DPCM in data 4 marzo 2020, durante i vari briefing che si sono succeduti in questi giorni, ai quali hanno partecipato tutti i responsabili della struttura comunale, sono state disposte alcune misure di prevenzione che riguardano l’attività locale.

Non si è ritenuto indispensabile, per il momento, chiudere i servizi al pubblico del Comune ma è stata decisa la limitazione dell’accesso nei locali che ospitano gli sportelli al pubblico, in funzione della capienza degli stessi ed è stata sospesa l’erogazione di alcuni servizi non ritenuti indispensabili (ad es. distribuzione sacchetti raccolta differenziata).

Tutti gli appuntamenti e le riunioni che prevedono la presenza fisica di esterni alla struttura comunale sono momentaneamente sospesi e si stanno dirottando le urgenze su canali alternativi di comunicazione (posta elettronica, telefono, videoconferenze, ecc.)

Nell’ipotesi di ulteriori disposizioni restrittive o di maggiore tutela che dovessero giungere da parte del Ministero della Salute e della Regione Piemonte, riguardanti il territorio comunale, sarà attivato formalmente il COC ed emanati i provvedimenti necessari a tutelare i cittadini.

La struttura comunale, nelle rispettive competenze, ha già impostato l’organizzazione dei servizi a supporto dei cittadini, qualora ce ne determinasse la necessità“.

