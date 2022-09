“Il risultato ottenuto da Forza Italia alle Politiche conferma il radicamento del nostro partito sul territorio e contribuirà a rendere determinante il nostro ruolo di forza di centro, moderata e liberale nella composizione del nuovo governo di Centrodestra. Non abbiamo fatto, a differenza di taluni nostri avversari, una campagna urlata e demagogica, ma incentrata sui problemi delle persone” così commentano la vittoria del centrodestra Clara Marta, coordinatrice di Area, e Domenico Ciconte, Coordinatore di Forza Italia a Chivasso.

“Ringraziamo i componenti locali del partito in particolare Fluttero Andrea, per aver contribuito al risultato, i vertici regionali da Rosso a Zangrillo per il sostegno, la fiducia che ci hanno sempre dato confermando la volontà di proseguire insieme alla nostra squadra e per aver inoltre premiato Marta Clara con l’incarico di coordinatrice di area del partito” continuano.

“Sono orgogliosa, con la mia candidatura, di avere condotto una campagna elettorale a contatto con la gente. Svolgerò anche questo mio nuovo compito con passione, ascoltando le esigenze dei cittadini e facendo proposte per lo sviluppo e la valorizzazione della nostra zona – dice Clara Marta – Un ringraziamento particolare a tutte le elettrici e a tutti gli elettori che, con il consenso assegnatomi, mi incoraggiano a proseguire sul percorso intrapreso”

