CHIVASSO. “Caro Mazzer, tu sei nuovo in Consiglio comunale come me, ma io sono vecchio di impegno sociale…”.

“Presidente, la invito a far funzionare il Consiglio comunale come dice il regolamento. Sono i capigruppo che decidono nella casa del Consiglio comunale se gli assessori possono o non possono intervenire nel dibattito su una mozione. Non siamo qui a giocare…”.