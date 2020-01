CHIVASSO. Arriva in ospedale l’attrezzatura per l’emodinamica

E’ arrivata stamattina, in ospedale a Chivasso, l’attrezzatura per l’allestimento del nuovo laboratorio di emodinamica. Come promesso dall’amministrazione regionale di Alberto Cirio, e come confermato dallo stesso alla vigilia del Natale con l’approvazione della delibera regionale, l’emodinamica a Chivasso tornerà ad essere operativa da fine gennaio.

Una buona notizia, a lungo attesa dai cittadini.

