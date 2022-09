Alessandro Castello è il titolare di “Dark Castle – Comics and Games”, il negozio di fumetti di via del Collegio 14. Lo abbiamo incontrato per conoscerlo meglio e per farci raccontare la sua storia…

Alessandro è nato il 4 giugno 1992 a Chivasso e ha sempre vissuto qui. “Sono stato un bambino tranquillo, con tanti hobby e passioni. Ho praticato nuoto per diversi anni e danza sportiva fino ai miei 25… sono stato agonista e sono arrivato ad essere secondo, per la mia [...]



