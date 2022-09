CHIVASSO. Al “Club Scherma Chivasso” una nuova stagione “a cannone”.

Oggi il “Club Scherma Chivasso“ è più attivo che mai ed è pronto a ripartire con tutti i suoi corsi e le attività agonistiche.

Si è dato il via il 12 settembre in sala scherma, ma gli atleti che già facevano parte del Club nella stagione agonistica 2021/2022 si sono ritrovati, da giovedì 1 settembre, presso il parco Mauriziano di Chivasso per ripartire con la preparazione atletica, fondamentale per questo sport.

Come ogni anno, il Club chivassese si rivolge a tutti coloro che vogliono provare questa attività sportiva, prevedendo un intero mese di prova gratuita, comprendente due lezioni alla settimana di un’ora ciascuna. L’età minima per iscriversi è 5 anni e le lezioni prevedono un lavoro base che serve per sviluppare la coordinazione, la resistenza, la velocità e le capacità motorie in genere, per poi entrare in maniera sempre più specialistica nel mondo della scherma.

Una volta confermata l’iscrizione si frequentano le lezioni tre volte la settimana: i più piccoli dalle 17 alle 18.30, i grandi dalle 18.30 alle 20.30 presso i locali del Club, e si viene seguiti da istruttori validi e competenti, aventi diploma “ISEF” o laurea “SUISM”, diplomati come Maestri di Scherma con attestato rilasciato dalla Federazione, insomma dei veri professionisti.

Le lezioni sono suddivise in più parti: quella di gioco scherma per i pre agonisti, ovvero le giovani promesse e quella di preparazione atletica schermistica specifica per gli agonisti, con lezione individuale col maestro e la parte dedicata agli “assalti” (incontri uno a uno o fra squadre in pedana).

La scherma rappresenta lo sport nell’insieme e prevede poi tre specialità: fioretto, spada e sciabola.

Al “Club Scherma Chivasso” si praticano le prime due.

Inizialmente tutti gli allievi cominciano l’attività schermistica praticando il fioretto e, quando compiono 12/13 anni, momento in cui si vedono le peculiarità fisiche e psicologiche, oltre a ciò che piace di più, ci si direziona nel continuare con la stessa arma o nel cambiarla passando alla spada.

È uno sport altamente educativo e formativo, non individuale perché si ha sempre di fronte qualcuno che non sai mai come reagirà alle tue azioni, non è ripetitivo, aiuta a sviluppare le capacità di reazione e la prontezza di riflessi. Insegna a perdere, a elaborare le sconfitte, a non abbattersi mai e a cercare di migliorarsi sempre. Non richiede particolari doti fisiche, perché queste vengono costruite praticandolo. Insegna lo spirito di sacrificio, la voglia di mettersi in gioco e di assumersi le proprie responsabilità dopo una vittoria e dopo una sconfitta, oltre al rispetto per le regole, per gli avversari e per l’arbitro. Insegna, inoltre, che per ottenere risultati bisogna lavorare duro e con costanza.

Uno sport che vale la pena di provare e praticare.

Insomma, al “Club Scherma Chivasso” vi aspettano in pedana! Se la Scherma ti prende non ti lascia più!

Lo Staff biancorosso conferma anche per questa stagione il M° referente di sala Giulia Mazzoli, il M° Andrea Cambursano, gli Istruttori Filippo Bionda e Pietromaria Ghiosso anche referente per la sezione paralimpica ed, infine, il Preparatore Fisico ed Atletico Francesco Maria Brucco.

INFO: “Club Scherma Chivasso”, indirizzo: via Marconi – 6 (blocco palestre del piano interrato dell’“I.I.S. Europa Unita) – Chivasso, presidente: Laura Milano, referenti: Laura Milano, Giulia Mazzoli e Francesco Maria Brucco telefono: 3338847963 / 3667527948 , e-mail: info@clubschermachivasso.it, Facebook: “Club Scherma Chivasso”, Instagram: “clubschermachivasso”, sito: www.clubschermachivasso.it

