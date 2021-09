Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Si è svolta nella mattinata dello scorso sabato 4 settembre, l’inaugurazione della scuola primaria Michele Bazzini di Casalborgone, in corso Beltramo. Durante la mattinata, a partire dalle ore 9, è stato possibile partecipare a visite guidate dell’edificio in piccoli gruppi. Alle 11 si è tenuta la cerimonia del taglio del nastro, per la quale il primo cittadino Francesco Cavallero è stato aiutato dalla piccola Sofia, sindaca dei ragazzi. Ad assistere una nutrita platea di sindaci, [...]