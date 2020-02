CALCIO. Seconda Categoria. Girone D. Il Vallorco si laurea campione d’inverno

Nel recupero dell’ultima giornata del girone di andata il Vallorco vince in rimonta sul campo del Castiglione (2-1) e si laurea campione d’inverno scavalcando il CNH Industrial. I collinari passano in vantaggio dopo 15’ grazie ad un calcio di rigore trasformato da Alessandro Mattioli e concesso per un tocco di braccio di Gobbato su conclusione di Kante. La partita è viva e dopo alcune occasioni da ambo le parti il Vallorco trova il pareggio con un’incornata di Nabili su azione d’angolo. Nella ripresa i cuorgnatesi alzano il ritmo e al 74’ piazzano il colpo vincente con Naretto che imbeccato nello spazio da Nabili si invola verso la porta e supera con freddezza Whitteveen. Ecco la classifica aggiornata: Vallorco 30, CNH Industrial 29, Ardor San Francesco e Castiglione 23, Livorno Ferraris e Ciriè 22, La Romanese 21, Sciolze, Cigliano Saluggia e Tridinum 18, Agliè Valle Sacra 17, Junior Torrazza 9, Polisportiva Valmalone 5, Polisportiva Tronzano 1.

CASTIGLIONE-VALLORCO 1-2

Marcatori: pt 15’′ rig. A. Mattioli, 25’′ Nabili; st 29′’ Naretto.

Castiglione: Whittiveen, Martini (21′’ st Caruso), Merico, Marotta (15’′ st Donato), N. Mattioli, Spallone, A. Mattioli, Re, Meinardi, Bulgarini (18’′ st M. Musa), Kante (26′ st De Nicolo’). All. Rollè.

Vallorco: Perardi, Gobbato (7′’ st Barioli), Nicolasi, Cattarello, D. Guglielmetti, Caserio, Sanogo, Nabili (36′’ st Tria), Naretto (45’′ st J. Riva), Agostino (15′’ st Crestetti), A. Bruno (32’′ st Mbengue). All. Bruno Mattiet.

Commenti