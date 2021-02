CALCIO. Lo Junior Torrazza ha inaugurato il nuovo campo da calcetto

Lo Junior Torrazza non si ferma mai. Anche in un periodo non semplice come questo per una società sportiva i gialloblu hanno apportato in questi mesi importanti modifiche all’impianto “Mario Pedrale”. La ciliegina sulla torta è rappresentata dal campo da calcetto inaugurato ufficialmente sabato 13 febbraio.





