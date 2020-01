CALCIO. Juniores Regionale. Girone B. La Pro Eureka sgambetta la capolista Borgaro

Grande impresa della Pro Eureka che con una doppietta di Regaldo sgambetta la capolista Borgaro Nobis. Nonostante la sconfitta i gialloblu di mister Mantegari restano saldamente in vetta alla classifica con 2 punti di vantaggio sul Venaria e 3 sull’Alpignano. I blucerchiati si confermano al quarto posto a -8 dai primi della classe. Partita che inizia in sordina con le due squadre che si studiano e non concedono nulla in fase difensiva. Succede poco o nulla nei primi 25’ poi all’improvviso arriva il vantaggio settimese. Rolle dalla destra calcia verso la porta, Dosio non è perfetto nella parata e Regaldo come un falco si avventa sulla palla vagante per insaccare l’1-0. Il Borgaro Nobis incassa, ma non affonda. La capolista prova a reagire con veemenza, ma non va al di la di un colpo di testa impreciso di Cappetta su centro di Leanza. La Pro Eureka però resta sul pezzo e in fase difensiva non va mai in affanno. Nella ripresa il Borgaro accenna un forcing che va a sbattere contro l’organizzazione di gioco degli ospiti che non concedono uno spillo. Col passare de minuti la squadra di mister Billia abbassa il proprio baricentro e fatica a ripartire anche per l’assenza di un’attaccante di peso in grado di tenere alta la linea di gioco. I padroni di casa però non riescono ad incidere negli ultimi sedici metri e Mattiello non viene praticamente mai chiamato in causa. Allo scadere la Pro Eureka chiude i conti su calcio di rigore concesso per un fallo ai danni di Dos Santos e trasformato con freddezza da Regaldo.

Commenti