CALCIO. Fiano Plus e Val d Lans: nasce un nuovo progetto

In un’estate particolare per il mondo del calcio dilettantistico caratterizzata da tanta incertezza, nasce una stuzzicante collaborazione tra il Fiano Plus e il Val d Lans. Calcio a 11 e futsal si uniscono per dar vita ad una nuova sinergia. “E’ una collaborazione che permetterà di unire la metodologia di lavoro di calcio e calcetto come già avviene in Brasile e Spagna da parecchi anni. – Esordisce Davide Boscolo responsabile del settore giovanile del Val d Lans. – Nella nostra zona è la prima volta che viene proposta questo modo di intendere il calcio a 360° e lo faremo con tanto entusiasmo e con persone qualificate. La Scuola Calcio sarà la priorità: essendo il primo anno cercheremo di lavorare al meglio per poi puntare ad espanderci anche per quello che concerne il Settore Giovanile”.

In casa Fiano Plus c’è un nuovo responsabile del Settore Giovanile, Stefano Peretto. “Ho sposato il progetto del Fiano Plus con grande entusiasmo perché è ambizioso e questa società ha tanta voglia di crescere. I numeri al momento non sono altissimi, ma sono convinto che lavorando nella maniera giusta potremmo risollevare la situazione. Credo di essere arrivato a Fiano nel momento giusto perché questa collaborazione con il Val d Lans può dare frutti importanti. Loro sono una realtà calcistica di primissimo livello e unire gli intenti con le persone giuste può rappresentare un progetto innovativo ed appetibile per le famiglie e per i bambini. Quello che abbiamo in mente di fare deve fungere da apripista: deve avere lo scopo di avvicinare i bambini al calcio e, una volta finita la Scuola Calcio, dargli la possibilità di scegliere tra il calcio e il futsal e soprattutto di permettergli di continuare a praticare un’attività sportiva. I presupposti per fare bene e le persone “incastrate” al posto giusto ci sono tutti. Dedicheremo la stagione alle porte per dare vita a questo progetto che non è certo semplice, ma sappiamo che quelli difficili sono sempre i più belli da realizzare”.

