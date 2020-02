CALCIO. Eccellenza. Orofino rilancia il Borgaro Nobis

Ritorna il sorriso in casa del Borgaro Nobis. I gialloblu di Licio Russo sbancano il campo dell’LG Trino e si rilanciano in classifica trascinati da un Orofino in grande spolvero e autore di una tripletta.. L’esterno torinese sblocca subito la gara con un inserimento centrale finalizzato con un destro incrociato. Il raddoppio arriva dopo una bella percussione di Benassi che scarica al limite per Orofino che con un chirurgico piattone destro centra l’angolino basso. La spettacolare rovesciata di bomber Erbini ridà speranza ai trinesi nella prima frazione di gioco. In avvio di ripresa però arriva il gol che taglia le gambe ai vercellesi: azione di sfondamento di Pinelli, palla che perviene a Benassi che apre a sinistra per l’accorrente Orofino che indovina il destro vincente con Dinaro poco reattivo nella circostanza. La Pianese ottiene un prestigioso pareggio (1-1) in Valle d’Aosta contro la capolista Aygreville. I biancorossi hanno anche sognato il colpo grosso grazie al gol di Alfonso Mascolo nella prima frazione di gioco. A 10’ dalla fine i valdostani impattano con Brunod. Pari in trasferta anche per la Pro Eureka che strappa un punto nello scontro diretto con la Fulgor Ronco Valdengo. Succede tutto nella ripresa: vantaggio biellese con Maiello poco oltre l’oro di gioco, poi i blucerchiati rimediano con una punizione di Taraschi che si insacca con la complicità di Bonassi. La Pro non riesce ad uscire dalla zona playout, ma la salvezza diretta dista solamente due lunghezze. Domenica i settimesi ospiteranno La Pianese per un derby che si preannuncia infuocato.

