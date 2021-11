La Pianese vince il derby con la Pro Eureka, mette la freccia per sorpassare proprio i blucerchiati e incamera tre punti fondamentali per la salvezza. Prestazione intelligente quella della squadra allenata da Davide Gamba che prima ha imbrigliato i settimesi costringendoli ad un possesso palla sterile e poi li ha colpiti con una giocata superlativa di Comentale al 36′: verticalizzazione a tagliare in due la difesa della pro e a pescare il taglio di Menabò che prende d’infilata Di Savino e Gallace e fulmina Benini con una sassata che si infila [...]



