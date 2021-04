CALCIO. ECCELLENZA. Il Borgaro Nobis cade in casa

Non inizia bene il campionato del Borgaro Nobis. I gialloblu cadono al Righi sotto i colpi dell’Aygreville che si impone 2-0. Determinante in negativo per la compagine allenata da Giuseppe Cacciatore l’ingenua espulsione di Bernard (doppio giallo) dopo appena mezz’ora di gioco. I valdostani sono stati scaltri [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti