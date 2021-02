CALCIO A 5. SERIE A2. L84 battuta e agganciata in vetta da Massa

Per la quarta volta nelle ultime cinque giornate la L84 assapora l’amaro gusto della sconfitta. I neroverdi cedono in casa al cospetto del Città di Massa (5-6) e si fanno agganciare in vetta alla classifica proprio dai toscani. Match nervoso condito da ben dodici cartellini gialli (quello [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti