BRA. Incendio distrugge nella notte una falegnameria

Quattro squadre dei vigili del fuoco di Cuneo, Alba, Bra e Racconigi hanno lavorato oltre quattro ore nella notte per domare l’incendio scoppiato in una falegnameria di Monteu Roero. Le fiamme hanno danneggiato un capannone di circa 500 nei quadrati, con all’interno materiale di lavorazione e macchinari elettrici. Non risultano feriti.

