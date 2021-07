Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Secondo posto per la Nazionale Italiana Under 18 di baseball al Campionato Europeo di categoria. La cavalcata trionfale degli azzurri di Francesco Aluffi è terminata in finale contro i Paesi Bassi, al termine di una gara decisa dagli episodi e terminata con il punteggio di 6-2. Si tratta dell’unica battuta d’arresto del torneo incassata dall’Italia, che ha ottenuto la qualificazione al Campionato Mondiale di categoria, adesso all’orizzonte, il primo obiettivo della squadra. Tra [...]