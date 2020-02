BASEBALL. Rese note le rivali del Baseball Club Settimo nel prossimo campionato di serie A2

Sono stati resi noti nei giorni scorsi i calendari della regular season di serie A2: si inizia il 5 aprile prossimo, con 23 squadre divise in 4 gironi. Il Baseball Club Settimo è stato inserito nel girone A assieme a Cagliari Baseball, Senago Milano United, Cus Brescia Baseball e Bollate Baseball Club 1959. Per i ragazzi biancoblu l’esordio sarà subito nell’impegnativa trasferta di Cagliari; a seguire due giornate di riposo, per riprendere il 19 aprile sul campo di casa contro il Bollate. Il 26 aprile si torna in trasferta sul campo del Cus Brescia e poi di nuovo in casa contro il Senago Milano United il 3 maggio. Sarà poi la volta delle gare di Intergirone che porteranno in scena gli scontri incrociati tra le squadre del girone A e del girone B, composto dalle formazioni Modena Baseball Club, Bolzano Baseball, New Black Panthers Ronchi dei Legionari, Sultan Tigers Cervignano Baseball, Tecnovap Verona e Dragons Castelfranco Veneto. L’esordio di Intergirone è previsto il 10 maggio contro il Tecnovap Verona.

