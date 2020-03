BASEBALL. Il Baseball Club Settimo di A2 fermo ai box

Tra poco meno di un mese, il 4 aprile per l’esattezza, la prima squadra del Baseball Club Settimo avrebbe dovuto fare il suo esordio stagionale nel campionato nazionale di serie A2 maschile sul diamante del Baseball Club Cagliari. La Federazione Italiana Baseball Softball, però, ha decretato la sospensione di tutti i campionati di ogni categoria fino al terzo weekend di aprile, quello da venerdì 17 a domenica 19 aprile. Tale decisione è presa, considerando che, essendo, di fatto, impossibile allenarsi fino al 4 aprile, si consentano due settimane di preparazione alle squadre prima di iniziare a giocare. Si inizierà con la giornata di calendario già prevista per quelle date; le partite precedenti saranno gestite, il più possibile, come recuperi. Questo anche per tutelare chi ha già programmato anticipatamente le trasferte successive. Altre giornate potranno slittare in avanti.

Le date di tutti i campionati sono compatibili con questi cambiamenti, con la sola A1 Softball che presenta una situazione particolarmente problematica in merito alla quale saranno sentite le Società interessate.

Nel fine settimana del 19 aprile si inizierà a giocare anche se fosse consentito solo a porte chiuse, con il Baseball Club Settimo di coach Ernesto Wong Isasi che ospiterà sul diamante del centro sportivo Valter Aluffi il Bollate Baseball Club 1959.

