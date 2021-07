Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Nel lento ritorno alla normalità, come da tradizione, nei mesi estivi tornano le gare serali del Circuito Canavesano. Così è stato un mercoledi di soddisfazioni per l’Olimpiatletica, impegnata il 14 luglio nella seconda edizione della Stramathi, gara podistica del Campionato Canavesano corsa sulla distanza di 7 km. Una prova combattuta e di grande livello che ha visto le presenze delle migliori squadre piemontesi e dei migliori specialisti, con al via 400 tra atleti e atlete. [...]