Mentre fervono i preparativi per la sedicesima edizione della StraSettimo che si terrà domenica 22 maggio, l’Atletica Settimese continua a far registrare ottimi risultati nelle prove in pista e su strada in programma nel weekend appena trascorso. A spiccare è la grandissima vittoria di Sarah L’Epee, leader incontrastata del settore Master femminile, che si aggiudica il primo posto nella Mezza Maratona di Barolo e dei castelli delle Langhe. Sarah giunge prima sul traguardo dopo aver portato a termine i 21 chilometri del tecnico ed impegnativo percorso con saliscendi con il [...]





