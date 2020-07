Dopo il lungo stop forzato dovuto all’emergenza sanitaria, Vincenzo Martinelli riparte alla grande. Ottima prova, domenica 5 luglio a Donnas, per il talento cresciuto e valorizzato nel Settore giovanile dell’Atletica Settimese che da questa stagione, al primo anno nella categoria Allievi, difende i colori della Sisport Fidal con cui la Settimese collabora a stretto contatto. Nei test di allenamento certificati in Valle D’Aosta, Martinelli ottiene il minimo nei 100 metri piani per partecipare ai campionati italiani di categoria che si terranno il prossimo settembre a Rieti, grazie al secondo posto conquistato con il tempo di 11”19 (personal best). Si tratta del primo importante traguardo – giunto per altro in maniera inaspettata – per lo sprinter settimese, anche in considerazione del fatto di aver ripreso da poco la preparazione atletica. Un risultato che fa ben sperare per il futuro, anche per quanto concerne le gare di velocità con gli ostacoli.

Sempre domenica, a Novara, si sono tenuti i test di allenamento certificati per le specialità assolute di lanci, dove era impegnata la lanciatrice della Settimese Alessandra Damiano. Buon ritorno nella specialità per la Damiano, che nel lancio del disco da un kg della categoria Juniores lancia lo strumento a 25,96 metri nonostante anch’essa abbia ripreso gli allenamenti da poco.

Nonostante questi brillanti risultati, bisogna riscontrare ancora l’impossibilità per i tesserati dell’Atletica Settimese di potersi allenare regolarmente in pista dopo il lockdown. Il sodalizio presieduto da Maurizio Bondioli auspica di tornare presto a far praticare la normale e necessaria attività sportiva ai propri iscritti; l’attività agonistica dell’atletica leggera dovrebbe infatti avere il pass autorizzativo della federazione il prossimo 14 luglio.

