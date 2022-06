Settimana frenetica quella vissuta dal Gruppo Sportivi Chivassesi. Giovedì 2 giugno Davide Favro, in gara con l’Atletica Canavesana, si è migliorato chiudendo terzo nel salto in lungo al meeting internazionale di Mondovì 2022 con un balzo a 7,12 metri; bene anche Lorenzo Novo, atterrato a 6,26 metri. Giulia Maranini ha corso invece i 100 metri in 13”19 vincendo la quinta finale di giornata, mentre Alessio Dei ha esordito sulla distanza con un riscontro cronometrico di 12”30. Infine, Simone Matera è tornato alle gare correndo i 400 metri in 50”50; in pista [...]



