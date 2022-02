Si è tenuto a Volpiano il tradizionale Cross della Volpe, manifestazione valida come Festa delle Staffette e terza prova del Trofeo Piemonte cross giovanile. Un migliaio circa gli atleti giovanili in gara: un record per la società organizzatrice Runner Team 99, a cui va il plauso per la perfetta organizzazione della manifestazione che ha fatto registrare la nuova rinascita del movimento dell’atletica leggera post pandemia.

L’Atletica Settimese, alla presenza del presidente Maurizio Bondioli e degli istruttori Gianni Mattiazzi, Simone Conto ed Elisa Fovanna, non poteva mancare all’importante appuntamento e si [...]





