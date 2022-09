Le lavoratrici e i lavoratori delle sedi Inps di Torino terranno un presidio in via Millio 41 a Torino, lunedì 12 settembre, dalle 11 alle 12.30 “per rendere chiara una situazione insostenibile“.

“L’Inps a Torino – spiegano i sindacati – ha perso in 4 anni il 30% del personale, oggi rimangono in totale 480 addetti. Non bastano. L’agenzia di San Paolo conta oggi 8 persone rispetto alle 21 che dovrebbero esserci, a Orbassano l’organico è di 12 lavoratori, a Carmagnola sono in 6. Sono solo alcuni esempi: tutte le sedi sono al collasso. Mentre continuano ad aumentare le pratiche di cui l’Inps si deve occupare, continuano a diminuire i suoi dipendenti“.

“Una situazione insostenibile che si traduce ormai nell’impossibilità di rispondere alle fondamentali richieste della cittadinanza – sostengono i segretari Fp Cgil, Cisl Fp e Uilpa, Vanja Cecchini, Vittoria Scuto e Aurora Cosentino – che riguardano, spesso, le fasce più deboli della popolazione, richieste che chi lavora in Inps vorrebbe esaudire bene e il prima possibile. Per farlo, però, bisogna esserci. Non è possibile dare risposte quando si è rimasti la metà del necessario, e certo non sta aiutando una direzione confusa e con poche idee, a partire dalla prevista chiusura della sede di via XX Settembre, alle continue disposizioni che sembrano più il gioco delle tre carte che non i necessari provvedimenti“.

Commenti