Si è riempita di persone ieri sera Piazza Castello a Torino per il No paura Day, manifestazione lanciata tre giorni fa via internet per protestare contro il Green pass e l’obbligo vaccinale. “La Digos ha contato 2000 persone e quindi siamo almeno il doppio” ha detto uno speaker da un furgone. “Facciamo vedere a tutti cosa vuol dire uomini liberi”, ha aggiunto mentre la gente scandiva Il grido “libertà”.

Durante l’iniziativa in Piazza Castello si sono [...]