ALTO CANAVESE. Per la raccolta rifiuti nel Canavese si va alle carte bollate. Il 20 dicembre nove Comuni – Alpette, Busano, Ceresole Reale, Favria, Feletto, Locana, Ozegna, San Ponso e Sparone – hanno deciso di rivolgersi all’avvocato Silvia Ingegnatti di Torino per chiedere la revoca del bando di gara indetto dal Consorzio Canavesano Ambiente per i servizi di raccolta, trasporto e trattamento rifiuti urbani e assimilati, spazzamento ed altri servizi di igiene urbana.

Un bando, insomma, con il quale il consorzio appalterà la gestione dei rifiuti per i prossimi sei anni (con possibilità di due [...]