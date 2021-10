PONT CANAVESE. Chiuderà la casa di riposo di Pont Canavese. A fine anno, scaduta la convenzione, la cooperativa che gestisce il servizio lascerà la struttura. Una quindicina le dipendenti che perderanno il posto.

A segnalare il caso la Cgil dell’alto Canavese: “Chiediamo a tutti gli enti e alle istituzioni del territorio di farsi parte attiva per risolvere la questione di questi lavoratori. C’è tempo per trovare una soluzione”. La chiusura si è resa inevitabile dopo che la commissione di vigilanza dell’Asl To1 ha intimato il trasferimento degli ospiti in quanto la struttura non è più [...]