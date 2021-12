Ivrea scende in campo contro l’inceneritore che la società A2A vorrebbe costruire in quel di Cavaglià per la produzione di energia elettrica e termica attraverso la combustione di 278.000 tonnellate all’anno di rifiuti speciali non pericolosi.

Lo fa con una mozione sottoscritta dal grillino Massimo Fresc e da Francesco Comotto di Viviamo Ivrea. Al consiglio comunale in programma questa sera chiederanno un impegno in questo senso da parte della giunta ma anche l’attivazione, tramite SCS e CCA (Consorzio Canavesano ambiente) di politiche territoriali di area vasta in grado di contrastare (facendo massa critica) decisioni calate [...]