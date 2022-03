Non ci ha dormito una notte, poi, l’indomani, Daniela Borla, per le amiche “Dabò”, ha telefonato al collega artista Galliano Gallo e, in pochi minuti, il progetto aveva preso forma, sostanza e soprattutto colore.

Una “marcia della pace”, a sostegno del popolo ucraino, di tutti gli artisti che avessero voluto partecipare. Una passeggiata dal titolo “L’arte è pace”.

Qualche ora più tardi si erano già uniti il collettivo ArteInfuga e le associazioni Artisti indipendenti, Artisti per il Canavese e GoArtFactory, oltre all’adesione di tanti altri artisti.

La passeggiata è partita sabato scorso [...]