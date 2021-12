VERCELLI. Al progressivo aumento del numero di vaccinati (nel Vercellese si è ormai superato l’86% della platea over 12, e contemporaneamente si è avviata l’inoculazione delle terze dosi agli over 40, ai “fragili” e al personale medico e sanitario) non corrisonde una diminuzione dei contagi. Anzi: rispetto al giugno scorso i “positivi” accertati sono sette volte tanto.

I contagi