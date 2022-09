La stagione di tiro con l’arco delle gare alle lunghe distanze volge al termine, ma resta da disputare la competizione più importante dell’anno, la Coppa Italia Arco Nudo che si svolgerà nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 ottobre nello stadio del baseball Valter Aluffi di Settimo Torinese. Gli Arcieri Varian, in collaborazione con il Comitato Regionale FITARCO Piemonte e con il patrocinio del Comune di Settimo Torinese, sono già attivi da diversi mesi per organizzare al meglio il prestigioso evento a carattere nazionale. In queste ultime settimane c’è grande fermento tra gli [...]





