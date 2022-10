Settimo Torinese e gli Arcieri Varian si apprestano ad ospitare la seconda edizione della Coppa Italia arco nudo, in programma nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 ottobre presso lo stadio del baseball Valter Aluffi. La manifestazione prenderà ufficialmente il via venerdì 14 con gli accrediti presso il Torino Outlet Village, uno degli sponsor dell’evento, e poi con i tiri di prova presso la sede di gara, un impianto fantastico che accoglierà i quasi 200 arcieri in gara, mentre le gare vere e proprio verranno disputate il sabato e la domenica, [...]





