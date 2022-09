“Con questi lavori abbiamo voluto demolire due fabbricati che si trovavano in via Ivrea, per creare uno spazio di manovra poiché precedentemente, in questa parte del centro storico, i mezzi di soccorso non riuscivano a fare manovra” ha spiegato Giovanni Franchino, sindaco di Tavagnasco.

I lavori, sospesi per la pausa estiva, riprenderanno nelle prossime settimane: il grosso ormai è stato fatto, manca soltanto una parte della pavimentazione e l’inserimento di due piloni con mattoni pieni a scopo di abbellimento.