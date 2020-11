SETTIMO. “Stardust” è il progetto vincente del bilancio partecipativo

Sono 762 le persone che hanno preso parte alla votazione online per scegliere il miglior progetto del bilancio partecipativo , per cui, l’amministrazione, ha messo a disposizione 20 mila euro per la sua realizzazione.

Con più del 30% dei voti la vittoria è andata a Roberta Zanzarella con il progetto Stardust Festival.

Il progetto vincitore si concentra sulla creazione di un Festival di artisti di strada. L’idea di partenza è portare l’arte circense, l’arte dei burattinai, della magia e della musica al di fuori di un teatro, tra la gente, in luoghi suggestivi legati alla storia della città, da riscoprire con occhi nuovi. L’obiettivo è entrare nel cuore della città, valorizzandone gli spazi grazie alla cultura in modo che i luoghi possano riscoprirsi recettivi in termine di coinvolgimento e partecipazione. Le performance dei vari artisti di strada apriranno allo spettatore nuove visioni, la strada si trasformerà in un grandissimo palcoscenico, dove la narrazione e la “polvere di stelle” daranno vita a contenuti capaci di far battere il cuore e di emozionare il pubblico. Il Festival è rivolto ai bambini e alle loro famiglie e a tutti coloro che vogliono vivere appieno la Città scoprendola in nuove vesti, colorate e divertenti. Lo scopo del Festival Stardust 2021 è quello di creare attraverso la cultura e lo spettacolo nuova socialità alla nostra comunità, perché mai come in questi tempi abbiamo bisogno di momenti di condivisione, che riescano a creare un nuovo scambio di energia tra le persone. “Come raccontato da Roberta Zanzarella – spiega l’assessore al bilancio Luca Rivoira – questo è anche un progetto che serve a riportare la socialità che in questo momento tanto ci manca. I cittadini hanno creato la possibilità di riavere la magia dell’incontro”. Grande soddisfazione da parte della vincitrice, Roberta Zanzarella. “Ho creato – commenta – una rete di amici che mi hanno supportato e sopportato. Questo è un gioiello per la città, un progetto per riprendere la vita normale e far riprendere la cultura nella nostra città”.

Questa la classifica completa dei 5 progetti arrivati alla fase finale: al primo posto “Stardust Festival”, con il 32,9% dei vori, al secondo “Museo Condiviso”, con il 18,9%, al terzo “SettimoApp”, 18,2%, quarto “School for future”, 17,3% e quinto il progetto “Casa lavoro in bici” con il 12,6% delle preferenze.

L’amministrazione, infine, guarda già alla prossima edizione “Il prossimo anno – conclude l’assessore al bilancio, Luca Rivoira – ci sarà una seconda edizione e così sarà per ogni anno. Ovviamente cambieranno i temi, ci piacerebbe riuscire a sceglierli insieme ai cittadini, non solo condividere le tematiche o la progettualità ma costruire un percorso che possa andare anche al di là del bilancio partecipativo ma che veda un costante dialogo tra i cittadini e l’amministrazione”.

