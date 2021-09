Ascolta l'Audio Dell'Articolo

La notizia ha fatto capolino nei giorni scorsi tra un ufficio torinese e l’altro dell’assessorato regionale alla sanità.

Parola d’ordine: “Salvate il soldato Stefano Scarpetta”. Che non sarà, tanto per capirci, come salvare il soldato Ryan del celebre film di Steven Spielberg, non foss’altro che la regia è stata affidata ad un medico, il dottor Emilpaolo Manno del DIRMEI (Dipartimento interaziendale “Malattie ed emergenze infettive”), l’organismo istituito per far fronte all’emergenza Covid.

A Manno sarebbe stato specificamente [...]