La rassegna musicale Organalia 2022, patrocinata dalla Città Metropolitana di Torino, apre il mese di luglio con due appuntamenti concertistici nelle Valli di Lanzo, sempre con ingresso ad offerta libera. Sabato 2 luglio alle 21 nella chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo in via Murasse 17 a Mezzenile viene valorizzato l’organo costruito da Ponziano Bevilacqua nel 1991 e reintonato da Marco Renolfi nel 2013. Protagonista dell’appuntamento è l’organista Matteo Cotti, docente all’istituto musicale Adolfo Gandino di Bra e titolare dell’organo della chiesa di Sant’Agostino a Torino, attivissimo in gruppi musicali specializzati nella musica barocca, collaboratore dell’Accademia Musicale Ruggero Maghini. Il programma è interamente bachiano e si apre con la Trio Sonata in Do minore BWV 526, a cui seguono la celeberrima Toccata e Fuga in Re minore “Dorica” BWV 538, il Preludio al Corale “Wachet auf, ruft uns die Stimmen” BWV 645, il Preludio e Fuga in Sol maggiore BWV 541, il Preludio al Corale “Schmucke dich, o liebe Seele” BWV 654, il Concerto in La minore tratto da Antonio Vivaldi e la Passacaglia in Do minore BWV 582. Il concerto è organizzato con il sostegno del Comune di Mezzenile.