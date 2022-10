McDonald’s cerca 40 persone per l’apertura di un nuovo ristorante a Orbassano.

Entro il 16 ottobre, i candidati interessati a lavorare per il nuovo ristorante potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito del gruppo, rispondendo a un questionario e inserendo il proprio curriculum vitae.

Coloro che supereranno il test riceveranno dall’azienda una convocazione con data e orario per partecipare alla tappa del McDonald’s Job Tour, nella seconda metà del mese, dove avranno accesso ai colloqui individuali.

Le persone selezionate, secondo quanto viene riferito in una nota, “verranno inserite in un percorso di formazione propedeutico alle mansioni che svolgeranno; verranno inserite con contratti part-time o full-time, in base alle esigenze del ristorante, e inquadrate secondo il contratto nazionale del turismo. La retribuzione è quella prevista dallo stesso contratto, chiaramente parametrata al numero di ore lavorative settimanali“.

