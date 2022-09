Il 29 settembre in Piemonte come in altre 15 Regioni – saranno ospitate le iniziative legate alla Giornata Mondiale per il Cuore – World Heart Day, promossa ogni anno dalla World Heart Federation e coordinato in Italia dall’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus in qualità di membro ufficiale in collaborazione con l’ANPAS, Progetto Vitae e Ircomunità.

Per un giorno nelle aree esterne antistanti l’Ospedale San Giovanni Bosco, il Poliambulatorio di via Farinelli dell’ASL Città di Torino, l’Ospedale di Rivoli e l’Ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano e presso l’Humanitas Medical Care Principe Oddone, l’Ospedale di Cirié, l’Ospedale di Chivasso, e l’Ospedale di Ivrea si svolgeranno iniziative di counselling e screening gratuiti, lezioni informative di sensibilizzazione sui fattori di rischio, su come prevenire le patologie cardiovascolari e sugli stili di vita sani e i rischi delle dipendenze, dell’abuso di alcool e di tabacco.

A Collegno, Cumiana e a Nebbiuno (NO) i volontari delle Pubbliche Assistenze saranno impegnati a diffondere la cultura della defibrillazione precoce insegnando in tre mosse come poter salvare una vita con il Progetto Facile Dae.

La manifestazione beneficia dell’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e della Medaglia del Presidente della Repubblica, del Patrocinio del Ministero dell’Istruzione, del Ministero della Salute e del Ministero della Difesa.

Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la principale causa di morte in Italia, essendo responsabili del 44% di tutti i decessi. La cardiopatia ischemica, da sola, rappresenta il 28% dei decessi mentre le patologie cerebro vascolari rappresentano il 13% e sono la terza causa di morte dopo i tumori. L’incidenza dei pazienti affetti da invalidità cardiovascolare in Italia è del 4,4 per mille (dati Istat).

I valori e i temi al centro dell’edizione 2022 della Giornata Mondiale del Cuore saranno tre:

– “Usa il cuore per l’umanità”: oltre il 75% dei decessi per malattie cardiovascolari avviene in paesi a basso-medio reddito e l’accesso al trattamento e alle cure varia molto da paese a paese. La conoscenza e la condivisione delle informazioni su queste patologie possono fare la differenza

– “Usa il cuore per l’ambiente”: l’inquinamento atmosferico è responsabile del 25% dei decessi, causando ogni anno la morte di 7 milioni di persone.

– “Usa il cuore per te”: lo stress psicologico è una delle principali cause all’origine delle patologie cardiovascolari. Esercizio fisico, migliore qualità del sonno, stili di vita sani possono ridurre i rischi.