Venerdì 14 Ottobre alle ore 21.00, allo Zac!, Domenico Quirico, dialoga con Tiziana Bonomo autrice del libro a lui dedicato “Il fascino dell’imperfezione” (Jaca Book).

Un viaggio in un uomo che ha molto viaggiato. Cinque conversazioni, un unico intenso dialogo con il giornalista Domenico Quirico a partire dai temi che caratterizzano la sua odissea nel mondo contemporaneo: storia, scrittura, guerra, migrazione, prigionia, dolore, paesaggio, fede. Attraverso i documenti, le fotografie e soprattutto le parole vive raccolte dall’autrice, “Il fascino dell’imperfezione” cerca di svelare la percezione originale di un narratore del nostro tempo, restituendo la sua testimonianza vissuta in drammatica presa diretta sugli avvenimenti storici più rilevanti degli ultimi quarant’anni. Il tentativo di rimanere con l’uomo Quirico in quell’affascinante zona di imperfezione, erranza, incompiutezza che sembra innervare il nostro mondo.

Domenico Quirico, laureato in Giurisprudenza, ha iniziato la sua carriera alla redazione provinciale di Asti de La Stampa, è stato poi caposervizio degli Esteri, corrispondente da Parigi e reporter di guerra. Inviato in Paesi come il Sudan, il Darfur, l’Uganda, la Tunisia e l’Egitto, si è occupato tra l’altro delle Primavere Arabe. Nel 2011 è stato rapito in Libia e liberato dopo due giorni e nel 2013 in Siria per cinque mesi. Tra i suoi libri si ricordano: “Generali. Controstoria dei vertici militari che fecero e disfecero l’Italia” (2007), “Naja. Storia del servizio di leva in Italia” (2008), “Primavera araba. Le rivoluzioni dall’altra parte del mare” (2011), “Gli ultimi. La magnifica storia dei vinti” (2013), “Il paese del male. 152 giorni in ostaggio in Siria” (2013), “Il grande califfato” (2015, Premio Brancati), “Esodo. Storia del nuovo millennio” (2016), entrambi nel 2017 “Ombre dal fondo” e “Succede ad Aleppo”, “Che cos’è la guerra. Il racconto di chi l’ha vista in prima persona” (2019), “La sconfitta dell’occidente” (2019), “Testimoni del nulla” (2020), “Addio Kabul” con Farhad Bitani (2021).

Tiziano Bonomo ha lavorato nel marketing e nella comunicazione di grandi aziende internazionali. Negli ultimi anni ha fondato “ArtPhotò”, con cui promuove e sperimenta progetti legati alla fotografia di documentazione e impegno sociale.

