Un nastrino “amaranto” con il tricolore da cucire sulla giacca per quei vigili urbani che si sono distinti durante l’emergenza Covid.

L’elenco dei “fortunati” è stato deliberato nei giorni scorsi dalla giunta comunale sulla base di una delibera della Regione dell’aprile del 2022 in cui si dice che è compito di ogni singola amministrazione assegnare e consegnare il riconoscimento a chi, “nel periodo intercorrente tra il 9 marzo 2020 ed il 31 marzo 2022, ha prestato servizio per almeno 210 giorni, anche non continuativi, sul territorio regionale organizzando ed attuando attività mirate a garantire il [...]



