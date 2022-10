Se è vero – e lo è – che esiste un regolamento approvato nel non lontano 22 gennaio del 2020 in cui si stabilisce che i contributi comunali possono essere concessi solo attraverso un bando, perchè mai la giunta ha deciso di erogare 6 mila euro tondi tondi all’associazione “Il Diamante” di Davide Mindo per la realizzazione de “Le Giornate Romane di Eporedia – La Conquista” andate in scena al parco del Canoa Club dal 16 al 18 settembre, proprio a ridosso delle elezioni politiche?

Lo chiederanno al consiglio comunale in programma il [...]