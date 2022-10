Presentata questa mattina la mostra “Deus ex littera” a Palazzo Giusiana di Ivrea che, dal 15 ottobre all’8 gennaio 2023, sarà la ‘casa’ di Ivrea Capitale italiana del libro. Lo spazio dedicato alle attività culturali si trova all’interno dello storico palazzo di pregio che, per decenni, è stato sede degli uffici giudiziari della città.

“Sono orgogliosa che la città possa tornare a fruire dei saloni di Palazzo Giusiana, da tempo non utilizzati e chiusi”, spiega l’assessore alla cultura di Ivrea, Costanza Casali.

‘Deus ex littera’ esplora il confine tra arte contemporanea e letteratura con le opere di Massimo Giannoni e Paolo Amico. In mostra alcune opere realizzate con la macchina da scrivere Lettera22 e un intenso ritratto di Adriano Olivetti eseguito con una nuova tecnica ‘a timbro’, cioè con i timbri originali dell’Archivio Storico Olivetti. Sempre Palazzo Giusiana ospita anche la mostra fotografica “Scrittori in prosa” di Mauro Raffini, 47 scatti di autori e autrici contemporanei.

Commenti