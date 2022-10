Quando hanno visto quel numero (28%) per poco non cascavano dalla sedia. Quando poi, a urne chiuse, han saputo che era stato il miglior risultato del Piemonte si son ringalluzziti come non succedeva ormai da anni. Eccoli lì quelli del Pd nella città delle rosse torri. Di nuovo con il vento in poppa. Pronti a catapultarsi pancia a terra nella sfida delle sfide, riconquistare la città occupata nel 2018 dalle truppe “filoleghiste” comandate dal Generale Stefano Sertoli.

Il campo di battaglia saranno le elezioni in programma la prossima primavere. Mancano davvero pochi mesi e [...]