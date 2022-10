Come un secolo fa l’8 ottobre un gruppo di soci del CAI di Chivasso è salito sul monte Gregorio, l’imponente “panettone” che sovrasta Brosso e Vico all’imbocco della Valchiusella, per rievocare una delle gite organizzate nel 1922 dalla neonata Sezione Canavese con sede in Chivasso.

Il gruppo sulle orme dei fondatori ha raggiunto la cima lungo due diversi itinerari, il primo partendo da Prà di Vico e il secondo da Li Piani di Tavagnasco e casualmente composto da 22 escursionisti a rimarcare un numero significativo per la Sezione chivassese, come altrettanto significativa è stata la presenza in maggioranza di socie, a suggellare una caratteristica che già nel 1922 fu rimarcata dal Segretario Guido Muzio che nella relazione ribattezzò l’associazione come Club dij Cutin.

In vetta è stata posta una targhetta a ricordo dell’evento, dopo i brevi e significativi interventi del Presidente Giovanni Piretto e del Past Bruno Rebora ci sono stati immancabilmente un brindisi e la foto di gruppo a certificare la vetta raggiunta per il contest UNA, DIECI, 100, MILLE, Cime organizzato tra i soci in occasione del cententenario per “collezionare” il maggior numero di montagne salite, ad oggi sono già raggiunte oltre 550 cime diverse.

Sono molti gli appuntamenti per il CAI di Chivasso in questo mese di ottobre: il convegno delle Aquile d’oro per premiare i soci più fedeli, l’Assemblea delle Sezioni di Liguria Piemonte e Valle d’Aosta che si terrà il 23 ottobre, la conclusione del concorso fotografico e l’apertura di una Mostra a Palazzo Einaudi intitolata PAROLE IMMAGINI EMOZIONI e allestita coinvolgendo il Liceo Newton, l’Istituto Europa Unita e l’Istituto Martinetti, Tutte le informazioni su queste ed altre attività si possono trovare sul sito o al venerdì sera nella sede di via del Castello.

