“Il Governo dei nostri peggiori incubi è alle porte” ma “Il 25 settembre non finisce l’Italia, perché grazie a un 25 ben più importante abbiamo una Costituzione che continuerà a farci da guida, come le nostre stelle partigiane”. Così, su Facebook, Marco Grimaldi, capogruppo di Luv in Regione, candidato alla Camera per l’Alleanza Verdi-Sinistra a Torino.

“Non sono maggioranza assoluta nel Paese, e questa è una consolazione solo per chi ha sbagliato tutto – dice – Non abbiamo nemmeno il tempo e la voglia di festeggiare per il nostro risultato: il dato straordinario torinese ci ricorda che c’è una generazione che come noi sente l’urgenza di riprendersi tutto. Grimaldi sottolinea che “abbiamo poco tempo per fermare la crisi climatica, abbassare le emissioni e chiudere l’era fossile. Non avremmo dovuto consegnare ai climafreghisti i prossimi 5 anni. Avremmo dovuto vincere per alzare i salari, ottenere diritti pieni, fermare la privatizzazione strisciante della sanità, tassare gli extra profitti delle multinazionali. Invece – conclude Grimaldi – dovremo essere lì per ridurre i danni”.

