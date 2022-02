FRONT. Coldirettti sceglie la linea dura contro la bretella che collegherà Lombardore e Front. Secondo l’associazione degli agricoltori, il progetto di realizzazione della nuova strada andrà a danneggiare i campi ancora fertili per favorire l’industria canavesana che, dicono, è sempre più debole.

Sui 25 milioni che verranno stanziati per la realizzazione della nuova bretella Front-Lombardore sono tutti entusiasti: sindaci, deputati, consiglieri regionali e industriali locali. Un quasi-plebiscito che non deve lasciar intendere che il nuovo progetto metta d’accordo tutti. Silvia Marchetto, Presidente della Coldiretti di Rivarossa, è tra le voci contrarie, così come lo è, [...]