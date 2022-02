FRONT. Gli entusiasmi stavano andando a scemare per la bretella di collegamento tra Lombardore e Front. Nessuno pareva più crederci veramente. Da poco, invece, è arrivata la notizia: la bretella si farà.

Il via libera è arrivato nel pomeriggio del 2 febbraio scorso durante la seduta preparatoria del Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. 135 milioni di euro, di cui 25 per la bretella canavesana.