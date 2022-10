“Il sindaco di Montanaro Giovanni Ponchia si è aperto alla clamorosa annessione di Pogliani con il comune di Chivasso”. Sono in tanti in questi giorni a chiedersi e a domandarsi alla luce di questa dichiarazione, cosa ci sia di vero e quale sia in realtà la volontà dei poglianesi in merito.

Questa piccola frazione, a metà tra il territorio di Chivasso e quello di Montanaro, è caratterizzata da un agglomerato di case, in cui tutti si conoscono, tutti si sorridono e tutti, pur appartenendo a comuni differenti, sono “ vicini di casa”.

Una differenza non [...]